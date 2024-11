Faire un régime

La plupart d’entre nous sommes souvent préoccupés par nos kilos superflus et notre tour de taille. Sur le marché, il existe une variété de programmes et d’offres qui vous promettent de réduire votre poids et d’avoir la silhouette dont vous avez toujours rêvé. Quelques uns d’entre nous ont déjà essayé plusieurs régimes où on arrive parfois à perdre quelques kilos mais qu’on reprend facilement par la suite. Des régimes qui peuvent coûter de l’argent et laisser sûrement leur trace sur le moral et peut-être même des séquelles sur la santé.